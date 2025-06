Narnali | popolosa e aperta 3mila abitanti tante etnie Ora è assediata dai lavori

Narnali, frazione di Prato con circa 3.000 abitanti e un ricco melting pot di etnie, si trova lungo la via Pistoiese, tra Viaccia e Borgonuovo. Un cuore pulsante di diversità culturale, animato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta e dal circolo Arci Renzo Grassi. Tra lavori in corso e trasformazioni, questa comunità rappresenta un esempio di convivenza e vitalità urbana. Ma come cambieranno le vicende di Narnali nei prossimi mesi?

Narnali, frazione ad ovest di Prato, si estende su via Pistoiese dal confine con Viaccia al ponte della ferrovia di Borgonuovo. Fra i centri di aggregazione la parrocchia di Santa Maria Assunta e il circolo Arci Renzo Grassi. "La frazione di Narnali – spiega don Bruno Martini – conta circa 3000 abitanti, ci troviamo su una strada di passaggio e molti residenti sono cinesi, pakistani e africani. Come parrocchia svolgiamo ovviamente le attività liturgiche, poi c'è il catechismo e una volta al mese ci sono i volontari che organizzano la serata pizza in uno dei saloni. Finita di costruire, negli anni '60, la chiesa è enorme perché si pensava che Narnali dovesse crescere come frazione, poi si sono divisi i quartieri e sono nate le parrocchie di Viaccia e Maliseti e in molti si sono spostati li, specie i giovani.

