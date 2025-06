Nargi al bivio per Sinistra Italiana nessuna salute pubblica

In un contesto politico sempre più complesso, la città di Avellino si trova al bivio tra scelte difficili e proposte ambiguo. Roberto Montefusco, coordinatore di Sinistra Italiana, denuncia l’assenza di autentà salute pubblica nel dibattito attuale, evidenziando come la crisi della maggioranza e le voci di governi emergano senza chiarezza. È giunto il momento di sfidare questa confusione e puntare a una leadership trasparente e responsabile.

Tempo di lettura: 3 minuti Roberto Montefusco, coordinatore provincia di Sinistra Italiana s ulla crisi al comune di Avellino: "Si leggono in queste ore e in questi giorni, fuori e dentro il Consiglio comunale di Avellino, scenari evocati o auspicati di governi di presunta "salute pubblica" per la città. Tutto questo mentre la crisi della maggioranza emersa dalle elezioni un anno fa è ancora in corso, avvolta in una sconcertante opacità. In un anno Avellino ha già conosciuto tre Giunte: la prima di cosiddetti tecnici e professionisti, molti dei quali non hanno fatto nemmeno in tempo a trovare sulle mappe virtuali l'indirizzo del Comune di Avellino prima di essere defenestrati per far posto alle truppe dell'ex sindaco di Avellino.

