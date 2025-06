Nara Cambi a Campi Bisenzio | bambina che salvò fino a 20 rifugiati nella Shoah

Nara Cambi, eroina di Campi Bisenzio, ha dedicato la sua vita a salvare vite umane durante uno dei periodi più bui della storia. Bambina coraggiosa e determinata, riuscì a mettere in salvo fino a 20 rifugiati durante la Shoah, dimostrando che anche nelle tenebre più profonde si può trovare luce e speranza. La sua storia è un potente esempio di altruismo e resistenza, un patrimonio da ricordare e celebrare.

Nara Cambi è venuta a mancare all'età di 91 anni, lasciando un segno indelebile nella storia per il suo coraggio. Fin da bambina, ha compreso la gravità della guerra e della deportazione nazista, diventando parte attiva nelle operazioni di salvataggio nella sua famiglia. Un aiuto inaspettato durante il conflitto Nella casa di Campi Bisenzio (provincia

