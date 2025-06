Napoli un calciomercato da big

Napoli si conferma protagonista assoluto del calciomercato, con acquisti da grande squadra. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Kevin De Bruyne, il club azzurro si prepara a un’estate da sogno, pronta a rinforzare la rosa e mantenere gli ultimi trionfi. Con una campagna rafforzamenti ambiziosa, il Napoli punta a riconfermarsi in Italia e a sognare in grande anche in Champions League. La sfida è lanciata: i partenopei sono pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Il Napoli la scorsa settimana ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin De Bruyne. Ma il trentaquattrenne belga potrebbe essere soltanto l'inizio di un calciomercato faraonico per rinforzare la squadra. KDB è la ciliegina sulla torta consegnata ad Antonio Conte dopo la conquista del Tricolore, ora però c'è da mettere in piedi tutto il resto. Gli azzurri dovranno difendere il Tricolore conquistato, ma dovranno disputare anche una grande Champions League. Giovanni Manna sa benissimo che Conte quando è stato convinto a restare ha ricevuto rassicurazioni soprattutto sulla tempistica. Vuole che il 7580% della squadra sia a disposizione per l'inizio del ritiro.

