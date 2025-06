Napoli su Sancho contatti con lo United | come McTominay

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso nel calciomercato, con l’interesse crescente per Jadon Sancho del Manchester United, dopo aver già perfezionato le acquisizioni di De Bruyne e Marianucci. I contatti con i Red Devils si intensificano, alimentando il sogno di portare in azzurro uno dei talenti più discussi d’Europa. Dopo i recenti colpi, il club partenopeo punta a rafforzarsi ulteriormente: il futuro di Sancho potrebbe essere scritto proprio qui, tra le bellezze di Napoli e le ambizioni di una squadra in continua espansione.

Dopo De Bruyne, il Napoli vuole anche Sancho del Manchester United. Il Napoli è sicuramente il club del campionato di Serie A più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che il team partenopeo ha già chiuso sia l'arrivo di Luca Marianucci che quello di Kevin De Bruyne. Tra i due, ovviamente, il colpo che ha strizzato di più l'occhio èstato quello del fuoriclasse belga. L'ormai ex giocatore del Manchester City è arrivato da parametro zero, firmando per il Napoli un contratto biennale con opzione per il terzo. Tuttavia, oltre a Marianucci e De Bruyne, in casa azzurra bisogna segnalare altre indiscrezioni di calciomercato.

Dall’Inghilterra danno il Napoli forte su Sancho dello United - Il Napoli non si ferma e punta deciso su Sancho dello United, rafforzando la propria rosa in vista della prossima stagione.

