Napoli su Grealish svelata la formula | così si può fare

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso del calciomercato italiano, dimostrando ambizione e strategia. Dopo aver conquistato De Bruyne dal Manchester City, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a sorprendere, alacremente alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la rosa e soddisfare le richieste di Antonio Conte. Tra sogni e realtà , i tifosi azzurri possono aspettarsi un mercato ricco di colpi e rivoluzioni. La lotta per lo scudetto si infiamma, e il Napoli è pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Azzurri scatenati sul mercato: dopo De Bruyne il ds Manna cerca l’ennesimo colpo dal Manchester City. Il Napoli si conferma padrone del calciomercato italiano. Dopo aver ingaggiato il fuoriclasse De Bruyne, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a stupire la tifoseria partenopea. La dirigenza azzurra è costantemente al lavoro per soddisfare le richieste di Antonio Conte e trovare profili interessanti. Tra i vari obiettivi del Napoli per la fascia sinistra c’è anche Jack Grealish. Nell’ultimo periodo l’esterno del Manchester City non ha trovato molto spazio nella squadra di Guardiola e un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore: il club campione d’Italia ha già pronta la formula per prelevare l’attaccante inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it