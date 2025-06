Napoli sprint per Lucca! Intesa a un passo le cifre dell' operazione

In settimana nuovo incontro con l’Udinese per chiudere. Nello scacchiere di Conte parte come vice Lukaku, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, sprint per Lucca! Intesa a un passo, le cifre dell'operazione

In questa notizia si parla di: napoli - sprint - lucca - intesa

Mercato Juve: Napoli vicino al colpaccio per l’estate, era accostato anche ai bianconeri! Sprint decisivo degli azzurri per chiudere l’affare - Il mercato estivo si fa sempre più intenso, con il Napoli che punta decisamente su Jonathan David, attaccante del Lille, accostato anche alla Juventus.

#Napoli e Yunus #Musah hanno raggiunto l’accordo totale sulle condizioni personali dopo il via libera del giocatore. Contratto pronto e intesa definitiva con il #Milan ormai chiusa. #Calciomercato #Esclusiva ? Vai su Facebook

Napoli, sprint per Lucca! Intesa a un passo, le cifre dell'operazione; Gazzetta dello Sport: Napoli scatenato. Intesa per Lucca; Sprint per Lucca, Sky: c’è già il sì! Settimana prossima contatti con l'Udinese per chiudere.

Gazzetta dello Sport: “Napoli scatenato. Intesa per Lucca” - Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, è previsto un incontro in settimana tra il club parten ... Come scrive napolipiu.com