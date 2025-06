Napoli spinta per la fascia sinistra | Conte ha già scelto il suo preferito

Il Napoli si muove con decisione sulla fascia sinistra, cercando il profilo ideale per rafforzare l’attacco e garantire freschezza alla rosa. Antonio Conte ha già individuato il suo preferito, ma le valutazioni continuano per trovare alternative di alto livello. Con Giovanni Manna al fianco, il club punta a consolidare la posizione e prepararsi al meglio per le sfide future. L’obiettivo è chiudere il mercato con un rinforzo di qualità, lasciando il segno nel cammino partenopeo.

Il Napoli alla ricerca dell'esterno sinistro, si valutano diversi profili: Antonio Conte ha già scelto il suo preferito. Il Napoli è alla ricerca di alternative di qualità per completare la batteria offensiva. Antonio Conte e Giovanni Manna sono al lavoro per rafforzare la fascia sinistra. L'obiettivo è sostituire definitivamente il posto lasciato da Kvaratskhelia e dare riposo a David Neres, tra i protagonisti di questa stagione. Il club è alla ricerca di un profilo pronto a garantire profondità, imprevedibilità e continuità durante una stagione che si preannuncia lunga e densa di impegni. L'idea è quella di una staffetta moderna, con un'alternanza di talento e velocità.

