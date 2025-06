Napoli spaccio di droga con la cassetta postale | arrestato un 38enne

Una notte di tensione a Napoli, dove la lotta al crimine porta a sorprendenti scoperte. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con oltre 200 grammi di droga nascosta all’interno di una cassetta postale, svelando un inquietante metodo di spaccio. La polizia continua a smascherare le attività illecite, dimostrando come l’ingegno dei criminali spesso si nasconda nei dettagli più insospettabili. La lotta alla droga non si ferma, e ciascun risultato rafforza la sicurezza della comunità.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne ghanese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Aveva nascosto più di 200 grammi di droga all'interno di una cassetta postale. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso

Nella cassetta della posta gli trovano 1.300 dosi di crack: 38enne arrestato in centro a Napoli - L'uomo, nella notte appena trascorsa, è stato sorpreso dalla polizia mentre armeggiava nella cassetta della posta di un edificio in centro a Napoli: all'interno ... Si legge su fanpage.it

La droga nascosta nella cassetta della posta di una famiglia all'oscuro di tutto - Guarino era in possesso della chiave di una cassetta della posta intestata ad una famiglia residente nello stabile, ma non collegata al pusher, che utilizzava come nascondiglio per la droga. Secondo corrieredelmezzogiorno.corriere.it