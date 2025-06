Napoli sotto shock 59enne aggredita da una baby gang a Fuorigrotta | identificati sei minorenni

Napoli è sotto shock dopo l'aggressione di una donna di 59 anni da parte di una baby gang a Fuorigrotta, un episodio che ha scosso la città e riaperto il dibattito sulla sicurezza. L'incidente, avvenuto all’uscita di un supermercato Coop, ha coinvolto sei minorenni e ha lasciato tutti senza parole. La vicenda, nata da un semplice diverbio, evidenzia quanto sia urgente intervenire per tutelare i cittadini e prevenire simili tragedie.

La violenza assurda all’uscita del supermercato. Una scena drammatica e surreale si è consumata nel pomeriggio di sabato 14 giugno nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Una donna di 59 anni è stata brutalmente aggredita da un gruppo di sei giovanissimi all’uscita di un supermercato Coop in via Leopardi. Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe nato da un banale diverbio per motivi di precedenza alla cassa. La vittima avrebbe chiesto cortesemente a una delle ragazzine del gruppo di lasciarla passare, ricevendo in cambio un’aggressione brutale e sproporzionata. Una violenza cieca e ingiustificabile che ha scioccato l’intera città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it