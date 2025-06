Napoli sequestrato carico di droga tra farina e pasta diretta negli Usa

Una scoperta scioccante scuote il mondo del Made in Italy: tra pacchi di pasta e farina destinati agli Stati Uniti, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di ketamina nascosta come confezionamento di prodotti tipici. Un traffico internazionale orchestrato con ingegno e astuzia, che mette in luce quanto la criminalità possa infiltrarsi anche nel cuore delle tradizioni italiane. La lotta contro queste reti criminali non si ferma, ma si intensifica.

La droga era contenuta in alcuni pacchi diretti da Napoli a Los Angeles, nascosta in confezioni di prodotti culinari tipici del Made in Italy. Pasta e farina come copertura per il traffico internazionale di stupefacenti: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di ketamina, utilizza per realizzare la ‚Äúcocaina rosa‚ÄĚ, in un centro . 🔗 Leggi su 2anews.it ¬© 2anews.it - Napoli, sequestrato carico di droga tra farina e pasta diretta negli Usa

