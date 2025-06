Napoli sequestrati 100 kg di ketamina nascosta in pacchi pasta diretti a Los Angeles

A Napoli, un ennesimo caso di arresto legato al traffico di droga scuote l’Italia. Durante un controllo di routine in un hub logistico, sono stati scoperti 100 kg di ketamina nascosta tra pacchi di pasta destinati a Los Angeles. Questa operazione dimostra ancora una volta come il mondo del crimine si aggiri anche tra le eccellenze gastronomiche italiane, mettendo a rischio la reputazione del Made in Italy e la sicurezza internazionale.

Il carico è stato scoperto all'interno di un hub di logistica durante un normale controllo su una partita di prodotti culinari made in Italy.

