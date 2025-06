Napoli rissa tra genitori sugli spalti durante una partita di calcio under 16 – Il video

Una scena di violenza sconvolge il calcio giovanile a Napoli: durante la finale under 16, genitori si sono scontrati sugli spalti, creando un episodio che evidenzia ancora una volta le criticità nei nostri campi. Il deputato Borrelli denuncia l’accaduto, sottolineando come situazioni simili mettano a rischio il divertimento e l’etica sportiva. È fondamentale intervenire subito per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per i giovani talenti e gli spettatori.

Ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio giovanile. Questa volta gli scontri si sono registrati a Napoli, a seguito della finale del torneo provinciale maschile under 16. A darne notizia è stato il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, tramite un post sulla sua pagina Facebook: «È scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persona in occasione della finale provinciale di calcio maschile under 16, che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando poi alle mani». 🔗 Leggi su Open.online

