napoli per il centrocampo spunta un nuovo nome che gioca in belgio

Napoli cerca di rafforzare il centrocampo con un nuovo talento: Mahamadou Doumbia, 21enne maliano in forza all’Anversa. Dopo Musah, il club azzurro si guarda intorno per trovare un'ulteriore soluzione di qualità. Secondo fonti affidabili, gli azzurri avrebbero messo gli occhi sul promettente centrocampista belga. Un'operazione che potrebbe portare nuova linfa al cuore della squadra, mantenendo alta la competitività in questa stagione cruciale.

Non solo Musah. Per il Napoli ecco spuntare un nome nuovo di sostanza per il centrocampo. Si tratta del 21enne maliano Mahamadou Doumbia, attualmente in forza all'Anversa, squadra che milita nella massima divisione belga. Secondo quanto riferisce "TeamFootball", gli azzurri avrebbero messo gli.

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

SKY - Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler https://ift.tt/dl6TmFO Vai su X

?In attesa dello sbarco a Milano di Luka #Modric, Igli Tare programma altri colpi per un #Milan che inevitabilmente cambierà volto, soprattutto a centrocampo dove verranno aggiunti almeno altri due giocatori Il nome che sta guadagnando terreno in quest Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di mercoledì 11 giugno; Musah-Napoli, trattativa in corso! CM.com: è tra i cedibili, spunta la richiesta del Milan; SKY - Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler.

Mercato Napoli, spunta un nome per il centrocampo: azzurri alla finestra per il talento dalla Serie A - Nome inedito per il centrocampo azzurro, occhio alla concorrenza e alle reali intenzioni di Manna. Come scrive informazione.it

SKY - Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler - Chiarita la situazione in panchina con la permanenza di Antonio Conte, il Napoli può iniziare a lavorare sul mercato. Segnala napolimagazine.com