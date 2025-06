Napoli nascondevano ketamina nella farina Made in Italy diretta a Los Angeles

Una scoperta sorprendente scuote Napoli: oltre 100 chili di ketamina nascosta in prodotti culinari italiani destinati a Los Angeles. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato questa sostanza illegale, smascherando un articolato traffico internazionale. Un'operazione che evidenzia ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel tutelare la legalità e la qualità del nostro Made in Italy. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando aperti nuovi interrogativi sulla rete criminale coinvolta.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, presso un centro di spedizione nell'area a nord della provincia, oltre 100 chili di ketamina, contenuta in alcuni pacchi diretti a Los Angeles, occultata in confezioni di prodotti culinari tipici del Made in Italy. Le attività sono state condotte dai militari del Gruppo di Frattamaggiore i quali, nel corso di un controllo del territorio, hanno fatto accesso presso un hub di logistica individuando, tra i colli presenti, alcune spedizioni che, per luogo di destinazione e valore della merce dichiarata, risultavano sospette.

