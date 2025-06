Napoli-Milan si scatena il duello per Darwin Nunez | ecco perché Conte lo vuole a tutti i costi

modelli di gioco completamente diversi. Napoli e Milan si contendono il talento d'oro, pronti a sferrare l'attacco decisivo per assicurarsi le sue magie in attacco, ma solo uno uscirà vincitore da questa sfida senza esclusione di colpi.

Il calciomercato è una partita a scacchi che si gioca lontano dal campo, e la prima, grande battaglia dell'estate ha un nome e cognome: Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano del Liverpool è diventato l'oggetto del desiderio numero uno per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Ma proprio quando la strada sembrava in discesa, l'inserimento del Milan ha trasformato la trattativa in un vero e proprio duello tra due giganti della Serie A, con filosofie e risorse molto diverse. Darwin Nunez in azione con la maglia del Liverpool. Il Napoli ha messo l'erede di Cavani nel mirino Il profilo del campione: potenza, fame e voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it