napoli idea chiesa per le fasce

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo straordinario percorso calcistico, puntando sulla rinascita e sulla passione di Federico Chiesa. Con il neo ct Gennaro Gattuso alla guida, l’Italia del calcio si affida alle brillanti intuizioni delle giovani fasce per rilanciare le ambizioni mondiali. La sfida è aperta: sarà ancora una volta la città partenopea a determinare il futuro azzurro, dando vita a un’avventura tutta da seguire.

Napoli, 16 giugno 2025 - La ' Chiesa ' di nuovo al centro del villaggio: l' Italia del neo ct Gennaro Gattuso sembra pronta a ripartire da Federico Chiesa, uno dei principali eroi di Euro 2020, che in azzurro ha già raccolto 51 presenze e 7 reti, per dare la caccia a un pass per il Mondiale 2026, impresa già tremendamente in salita dopo la debacle contro la Norvegia che ha di fatto segnato la fine dell'avventura in panchina di Luciano Spalletti. Gattuso e Spalletti, curiosamente due ex allenatori del Napoli, in diverse ere e con alterne vicende, seppur entrambi 'con portafoglio': il nuovo ct della Nazionale aggiunse al palmares degli azzurri una Coppa Italia, nella stagione 2019-2020, mentre l'ormai ex guida riportò lo scudetto in città dopo 33 anni di attesa nell' annata 2022-2023.

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

