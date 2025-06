Napoli Grealish preferito a Garnacho | costa circa 50 milioni Sky Uk

Il Napoli sta valutando attentamente le opzioni per rinforzare la propria corsia offensiva nella prossima stagione, con Jack Grealish e Garnacho come principali candidati. Con un budget di circa 50 milioni di euro, la società partenopea punta a trovare il profilo giusto per sostituire Kvaratskhelia e ridisegnare il proprio attacco. Ma chi sarà il colpo vincente? La scelta definitiva potrebbe fare la differenza per il futuro azzurro.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno per la prossima stagione per sostituire Khivcha Kvaratskhelia, ingaggiato a gennaio dal Psg. Tra i nomi sondati spicca quello di Jack Grealish, che in questa stagione è stato lasciato ai margini da Pep Guardiola al Manchester City, e avrebbe dunque voglia di riscattarsi. Il Napoli deve scegliere tra Grealish e Garnacho. Secondo quanto riportato da Sky Uk: Il Napoli ha 45 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) da spendere per Jack Grealish o Alejandro Garnacho, ma non prenderanno entrambi. Il club italiano preferirebbe Grealish – disponibile a partire per 45 milioni di sterline – per riunirlo con Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, Grealish preferito a Garnacho: costa circa 50 milioni (Sky Uk)

