Napoli Godts dell’Ajax può essere un jolly anche per il futuro | vale più di 10 milioni Tmw

Il Napoli si prepara a stupire ancora, puntando su talenti giovani e promettenti come Mika Godts dell’Ajax. A soli 18 anni, il belga classe 2005 si è già affermato come uno dei jolly più interessanti in prospettiva futura, con un valore che supera i 10 milioni di euro. La strategia azzurra potrebbe rivelarsi vincente, facendo di Godts un investimento a lungo termine per rinforzare la rosa.

Per il mercato estivo, il Napoli non guarda solo ai calciatori d'esperienza, bensì anche ai giovani. E l'ultimo nome accostato agli azzurri è Mika Godts dell'Ajax, belga classe 2005. Nella lista degli obiettivi del Napoli si aggiunge Godts dell'Ajax. Tuttomercatoweb scrive: Nella lista dei possibili obiettivi sensibili si aggiunge Mika Godts, uno dei migliori nella stagione dei biancorossi. Anche perché per lui era il primo anno completo fra i professionisti. Godts ha dato prova di grandi qualità, giocando 47 partite in totale fra Eredivisie, Europa League e Coppa d'Olanda, mettendo a segno otto gol, con sette assist.

