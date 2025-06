Napoli | emessi i divieti per la notta prima degli esami a San Martino

Napoli si prepara a vivere un momento di grande festa, ma anche di responsabilità. Con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto divieti specifici per i festeggiamenti della notte prima degli esami, prevista per il 17 e 18 giugno 2025 a San Martino. La città invita tutti a celebrare nel rispetto delle regole, assicurando che questa tradizione sia un ricordo positivo e sicuro per studenti e residenti.

In occasione della notte prima degli esami, il sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza di divieti per i festeggiamenti previsti per i giorni martedì 17 giugno 2025 e mercoledì 18 giugno 2025, in piazzale San Martino al Vomero. DIVIETI PER I FESTEGGIAMENTI – Davanti al grande afflusso di persone previste nei locali . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: divieti - napoli - prima - esami

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico - Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza.

Ordinanza del sindaco Manfredi per il 17 e 18 giugno, le notti prima degli esami. Divieto di vendita bevande in contenitori rigidi e di spray urticanti Vai su Facebook

Ultima notte prima degli esami di maturità, il Comune di Napoli scende in campo con una serie di divieti; Notte prima degli esami, a Napoli scattano i divieti; Notte prima degli esami a Napoli, scattano i divieti.

Napoli: emessi i divieti per la notta prima degli esami a San Martino - In occasione della notte prima degli esami, il sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza di divieti per i festeggiamenti previsti per i giorni martedì 17 giugno 2025 e ... Scrive dailynews24.it

Maturità 2025, a Napoli scattano i divieti per la notte prima degli esami: stop a lattine, vetro e spray urticante - Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti per l'ultima notte prima degli esami di maturità, previsti per i ... Segnala ilmattino.it