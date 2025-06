Napoli e il Pnrr il focus dell’Osservatorio di Economia e Società

Napoli si prepara a svelare il proprio potenziale di crescita grazie all’attenzione crescente sul PNRR, il piano straordinario che sta rivoluzionando il futuro della città. Questa mattina, presso Palazzo San Giacomo, l’Osservatorio Napoli Economia e Società ha presentato un focus dedicato, analizzando le opportunità e le sfide del progetto. Una discussione fondamentale per capire come Napoli possa trasformare le risorse in un reale sviluppo sostenibile.

È stato presentato questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo il focus "Napoli e il PNRR " a cura dell'Osservatorio Napoli Economia e Società. Sono intervenuti: Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli; Francesco Izzo e Gaetano Vecchione, membri.

