Napoli dice Basta | Artigiani di San Gregorio Armeno e cittadini uniti in piazza per la Pace

Napoli scende in piazza con coraggio, unendo artigiani e cittadini in un gesto di forte solidarietà e speranza. Nel cuore di San Gregorio Armeno, simbolo di tradizione e spiritualità, si alza uno striscione per chiedere pace e fermare il genocidio. È il momento di far sentire la voce di una comunità che non tace di fronte alle ingiustizie. Perché solo insieme possiamo costruire un futuro di pace e rispetto.

In un tempo in cui il silenzio rischia di diventare complicità, l'Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno sceglie di esporsi con coraggio e chiarezza dalla parte della pace. Martedì 17 giugno alle ore 16:30 sarà esposto uno striscione tra i vicoli storici di San Gregorio Armeno, simbolo universale di artigianato e spiritualità napoletana e del mondo, per dire "Stop al genocidio. Due popoli, due stati". A seguire, l'iniziativa proseguirà in Piazzetta del Grande Archivio con un confronto pubblico al quale è stata invitata la comunità palestinese di Napoli. Gli artigiani di San Gregorio Armeno, creatori da secoli di presepi che raffigurano la Natività e la convivenza tra Oriente e Occidente attraverso la figura dei Re Magi, sentono il dovere morale di esprimere il proprio sconforto e cordoglio per la tragedia in corso in Palestina.

