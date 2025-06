Napoli da urlo: un dato che fa sognare i tifosi e supera anche le imprese di Maradona. Tra sorrisi e un progetto ambizioso, i partenopei si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia, con lo scudetto sul petto. Il debutto di Antonio Conte un anno fa fu amaro, ma ha segnato l'inizio di una rinascita incredibile. Dopo quel ko, gli azzurri hanno...

Napoli da urlo: c’è un dato che fa sognare i tifosi Non è successo nemmeno con Maradona"> Tanti sorrisi e un progetto importante in casa Napoli che tra pochi giorni inizierĂ la nuova stagione con lo scudetto sul petto. Il debutto di Antonio Conte al Napoli, quasi un anno fa, fu amaro: sconfitta per 3?0 a Verona nella prima giornata di Serie?A. Tuttavia, questa partenza shock ha fatto da trampolino: dopo quel ko iniziale, gli azzurri hanno inanellato una lunga striscia di risultati utili, consolidandosi mano a mano nelle posizioni di vertice e ricevendo il simbolico titolo di campione d’inverno al giro di boa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com