Napoli Conte chiede due esterni offensivi | i nomi sul taccuino di Manna

Napoli si prepara a una stagione all'insegna della competizione e della crescita, con Conte deciso a rafforzare la squadra fin dal ritiro di Dimaro. La priorità è rinforzare gli esterni offensivi, e sui taccuini di Manna ci sono nomi caldi pronti a fare la differenza. Segui le nostre dirette e scopri quali saranno le mosse del club per conquistare tutti i fronti e regalare ai tifosi emozioni indimenticabili.

Conte ha tutte le intenzioni di voler partire con una rosa completa già dal ritiro di Dimaro e il primo obiettivo è quello di rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. in vista della prossima stagione, in cui i partenopei dovranno lottare su ben tre fronti (senza contare gli impegni in Supercoppa).