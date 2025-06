Napoli | chi sarà l’erede di Kvara ?

Napoli non si ferma: dopo aver blindato De Bruyne e Marianucci, punta a rinforzare ulteriormente la rosa con Lookman, una delle stelle più brillanti della Serie A. Con un’offerta di 50 milioni, il club campione d’Italia dimostra di voler dominare anche sul mercato, decisi a rafforzare la squadra e mantenere lo slancio verso nuovi traguardi. La strategia del Napoli sembra chiara: non lasciare nulla al caso, perché il sogno è continuare a vincere.

Il Napoli non vuole fermarsi: pronti 50 milioni di euro per Lookman. Il Napoli vuole recitare la parte del “pigliatutto” in questo calciomercato e dalle prime mosse del club campione d’Italia, forse, si può capire cosa ha convinto Antonio Conte a restare. Dopo le ufficializzazioni di De Bruyne e Marianucci, il club azzurro si è fiondato su una delle stelle della Serie A nelle ultime stagioni: Ademola Lookman. Il nigeriano già nella passata stagione è stato a un passo dall’addio all’Atalanta e il ds del Napoli Giovanni Manna lo ha individuato come profilo ottimale per colmare definitivamente il vuoto lasciato dalla partenza di Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com