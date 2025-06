Napoli caccia all’esterno | Ndoye in cima alla lista ma spunta anche Nusa

Il mercato estivo del Napoli si infiamma con una vera e propria corsa all’esterno: Ndoye sembra essere il grande favorito, ma Nusa non si dà per vinto. La squadra partenopea cerca il rinforzo ideale per potenziare le fasce e mantenere alta la competitività. Le trattative sono in pieno fermento, e il club è determinato a chiudere al meglio questa operazione di mercato. Scopriamo insieme quale sarà la scelta finale dei partenopei.

