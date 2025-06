Napoli Ademola Lookman in attacco | De Laurentiis lo vuole in azzurro è il grande regalo per Conte

L'azzurro di Napoli potrebbe presto accendersi con l’arrivo di Ademola Lookman, un vero colpo di mercato desiderato dal presidente De Laurentiis. La volontà di portarlo in maglia azzurra si fa sempre più concreta, con incontri e contatti continui tra le parti coinvolte. Un acquisto che rappresenterebbe il regalo perfetto per mister Conte, pronto a mettere la sua firma su un’operazione che potrebbe cambiare volto alla squadra.

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Radio Gol, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di mercato e del possibile trasferimento di Ademola Lookman alla SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Lookman? Ci sono contatti continui tra i due presidenti”. “Lookman piace ad Aurelio De Laurentiis in primis e poi a Manna e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: lookman - napoli - ademola - attacco

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Il Napoli fa sul serio per assicurarsi il fortissimo esterno d'attacco dell'Atalanta Ademola #Lookman, potrebbe essere l'erede designato di Kvaratskhelia nella squadra del futuro di Conte Vai su Facebook

Napoli: Lookman nel mirino e un budget di 150 milioni per il mercato estivo; Napoli punta su Lookman: offerta da 50 milioni, Atalanta ne chiede 60; Napoli scatenato, per Lookman pronta maxiofferta per un attacco stellare.

Napoli, Ademola Lookman in attacco: De Laurentiis lo vuole in azzurro, è il grande regalo per Conte - Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Radio Gol, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di mercato e del possibile trasferimento di ... Segnala dailynews24.it

Lookman primo obiettivo del Napoli, contatti tra Adl e Percassi - Ademola Lookman sembra essere il profilo su cui Aurelio De Laurentiis e tutta la società spingeranno in maniera più decisa. internapoli.it scrive