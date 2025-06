My Sky app tra tecnologia e semplicità d’uso | una nuova era digitale per Sky

cuore dell'esperienza Sky, portando la tecnologia e la semplicità direttamente nelle tue mani. Scopri un mondo di novità pensate per te e preparati a vivere l'intrattenimento come mai prima d'ora. Sky My Sky non è solo un’app, ma il nuovo modo di connettersi con i tuoi contenuti preferiti, rendendo ogni momento unico e personalizzato. Un passo avanti verso il futuro digitale che ti aspetta, pronto a rivoluzionare il modo di vivere l'intrattenimento.

Sky lancia un'app riprogettata che diventa il centro dell'esperienza dell'abbonato, accompagnata da una campagna promozionale in cui tre volti noti mostrano tutte le novità dell'app. Sky lancia la nuova app My Sky, completamente rinnovata per offrire un'esperienza d'uso più semplice, personalizzata e accessibile. Con una nuova interfaccia, consigli su misura, assistenza smart e accesso ai vantaggi di Sky Extra, l'app diventa il punto di riferimento per tutti gli abbonati. Protagonisti della campagna di lancio: Salvatore Esposito, Flavia Pennetta e Federica Masolin. La nuova app My Sky, è stata completamente riprogettata per offrire un'esperienza d'uso ancora più intuitiva e personalizzata agli abbonati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - My Sky app, tra tecnologia e semplicità d’uso: una nuova era digitale per Sky

