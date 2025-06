Mussolini? Per l’Anpi viveva nel futuro.

Nel vortice delle polemiche storiche, il caso di San Giovanni Rotondo che revoca la cittadinanza a Mussolini riaccende il dibattito sulla memoria e il passato. Un gesto simbolico o un atto di giustizia? I compagni di ieri, ancora una volta, cadono nella trappola della cancel culture, alimentando un acceso scontro tra ricordo e oblio. Ma cosa ci insegna questa spirale di revisionismo storico?

Roma, 16 mag – Il comune di San Giovanni Rotondo ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Cancel culture, ultimo atto: i compagni ci sono cascati di nuovo. E fin qui nulla di straordinario. Proprio su queste pagine un paio di mesi fa Valerio Savioli, nel commentare un simile caso avvenuto in quel di Riccione, definiva l'antipatica prassi come "specifico e desertificante slancio di odio cancellatore " proveniente "dalle frange progressiste piĂą giovani" dirette discendenti "della mutazione antropologica e ideologica dei vecchi partiti comunisti ". I quali oggi altro non sono che "l'incarnazione terminale dell'ultima fase liberale".