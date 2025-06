Musical Nessuno mette Baby in un angolo

Preparatevi a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile con la serata musicale "Nessuno mette Baby in un angolo" presso il Cinema Teatro Manzoni di Paese, venerdì 20 giugno 2025. I singers Melody ci guideranno attraverso un emozionante musical tratto dal celebre film "Dirty Dancing", portando sul palco tutta la magia e l’energia di questa storia d’amore e danza. La...

