Musica oltre ogni barriera | Concerto Convergente al Teatro Juvarra un viaggio tra suono e AI

Preparati a un’emozionante esperienza: “Musica oltre ogni barriera” al Teatro Juvarra segna la chiusura del primo anno di Narrazioni Parallele, un progetto innovativo che unisce suono e intelligenza artificiale. Un viaggio coinvolgente tra emozioni e tecnologia, dove i confini si dissolvono per regalare un concerto convergente senza barriere. Non perdere l’occasione di scoprire come la musica possa unire e superare ogni limite.

Concerto Convergente è l'evento che chiude il primo anno di Narrazioni Parallele, il progetto che esplora l'incontro tra intelligenze naturali e intelligenza artificiale per immaginare nuovi linguaggi nel mondo della musica e della fruizione culturale. Una performance dal vivo senza barriere.

