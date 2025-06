Musica in Quota all' Alpe Mastrolino per i 40 anni della Nuova Filarmonica Omegnese

Preparati a vivere un'esperienza musicale unica e suggestiva! Domenica 22 giugno, l'Alpe Mastrolino ospiterà la 19esima edizione di Musica in Quota, celebrando i 40 anni della rinomata Nuova Filarmonica Omegnese. Un'occasione speciale per ascoltare melodie coinvolgenti immersi in un paesaggio mozzafiato, dove musica e natura si fondono in un abbraccio indimenticabile. Non mancare a questa celebrazione di passione e tradizione musicale!

Dopo l'inizio promettente dello scorso 25 maggio, la 19esima edizione di Musica in Quota entra nel vivo. Ad esibirsi nella splendida balconata dell'Alpe Mastrolino domenica 22 giugno sarà la Nuova Filarmonica Omegnese, che nacque sulle rive del Lago d'Orta, a Omegna, proprio 40 anni fa, nel.

