Musica in castello Castelvetro celebra la storia del rock italiano con Le orme

Nel suggestivo scenario di Castelvetro, “Musica in Castello” celebra l’evoluzione del rock italiano con “Le Orme”, pionieri del progressive. Questa band, nata a...

C'è un genere che ha indubbiamente contraddistinto la scena musicale italiana dall'inizio degli anni '60 alla prima metà degli anni '70, il rock progressivo, e c'è un gruppo che di questo genere musicale ne ha fatto la sua riconoscibile cifra stilistica. Parliamo della band Le Orme, nata a.

La 22esima edizione della rassegna Musica in Castello 2025 sta per rivelare tutto pentagramma! E Castelli del Ducato ha confermato la partnership per le offerte promozionali sul territorio. C'è un evento evento spin off che anticipa il cartellone

Musica in castello, Castelvetro celebra la storia del rock italiano con Le orme; “Musica in Castello – XXII edizione”: dal 19 giugno al 5 settembre una lunga estate di musica, libri, incontri e teatro. Ad ingresso gratuito.; “Rock at the castle”: Martin Barre band al Castello San Martino della Vaneza, apertura de Le Orme.

