Musica | il figlio di Cher in ospedale per overdose

Una nuova inquietante notizia scuote il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato ricoverato d’urgenza per overdose. Trovato privo di sensi e trasportato all’ospedale Joshua Tree in California, la sua vita è appesa a un filo. La sua vicenda solleva ancora una volta il tema della lotta contro la dipendenza. La speranza ora è che possa trovare la forza di affrontare questa difficile battaglia e tornare alla luce.

(Adnkronos) – Elijah Blue Allman è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per overdose. Il figlio della nota cantante Cher è stato trovato privo di sensi sabato mattina ed è stato portato all'ospedale Joshua Tree, in California. Secondo quanto riporta TMZ, "è fortunato a essere ancora vivo, non si sa ancora quali farmaci abbia assunto". A parlare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ospedale - cher - figlio - overdose

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose - Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di una grave overdose.

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose #cher #figlio #16giugno https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/figlio-cher-elijah-blue-allman-ospedale-overdose_99744364-202502k.shtml… Vai su X

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e Greg Allman, ricoverato in ospedale per overdose. Non è in pericolo di vita, Cher si trova in ospedale insieme a lui per assicurargli le migliore cure e l’aiuto di cui suo figlio ha bisogno. #cher Vai su Facebook

Il figlio di Cher ricoverato in ospedale per overdose; Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose; Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose.

Il figlio di Cher ricoverato in ospedale per overdose - Ricoverato d'urgenza per una sospetta overdose Elijah Blue Allman, figlio dell'icona della musica mondiale Cher. Segnala msn.com

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose - Si tratta del secondogenito della cantante, nato dal matrimonio con Gregg Allman ... Segnala msn.com