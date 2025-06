Musica e motori protagonisti a Meldola per la nuova serata di ' R’estate in paese'

Preparati a vivere una serata all'insegna di adrenalina e melodie nella splendida Meldola! Martedì 17 giugno, la terza ed ultima notte di “R’estate in paese” unisce motori storici e musica dal vivo, offrendo esposizioni, delizie culinarie e tanta energia. Un evento imperdibile che farà vibrare i cuori di grandi e piccini: non mancare, perché questa festa promette emozioni indimenticabili!

Martedì 17 giugno terza ed ultima serata della rassegna “R’estate in paese” promossa ed organizzata dalla Proloco e dal Comune di Meldola. A partire dalle 18,30 "Musica e motori”, un connubio tra passione motoristica e musica live, esposizione di moto d’epoca e moderne, prodotti tipici, Food. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Musica e motori protagonisti a Meldola per la nuova serata di 'R’estate in paese'

R'ESTATE IN PAESE 2025 17 GIUGNO dalle 18.30 MELDOLA E MOTORI • Gruppi Musicali: DRAMA JOLIE & CO. SEVEN EVEN SOLD OUT • Prodotti Tipici del Territorio a cura di Campagna Amica • Esposizione di Moto d'Epoca e Moderne • Espo Vai su Facebook

