Musica e beneficenza al Teatro comunale di Pianello il concerto I magnifici corni

Un’iniziativa imperdibile per gli amanti della musica e della solidarietà: domenica 22 giugno, il Teatro Comunale di Pianello si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto "I Magnifici Corni" dei Professori dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Organizzato dall'Associazione Rotary Valtidone, l'evento unisce arte e beneficenza, offrendo un'esperienza unica e contribuendo a una causa importante. Un’occasione da non perdere per fare del bene ascoltando grandi interpretazioni.

Domenica 22 giugno alle ore 17,30 al Teatro comunale di Pianello il concerto "I magnifici corni" eseguito dai Professori d'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Organizzato dall'Associazione Rotary Valtidone con il patrocinio del Comune di Pianello. Ingresso a offerta (minimo 15 euro). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Musica e beneficenza, al Teatro comunale di Pianello il concerto "I magnifici corni"

