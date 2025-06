Musica che piace ai bambini, i Tamashi Pigiama e l’arte della degustazione dei broccoli.

Immaginate un connubio sorprendente tra musica, cultura e sensazioni: i Tamashi Pigiama, un gruppo bergamasco capace di sorprendere anche i più scettici. Tra bracciali tibetani, l’arte della degustazione dei broccoli e melodie che affascinano i bambini, questa band porta in scena un mix unico di stile e originalità. Ma cosa rende così speciale il loro sound? Scopriamolo insieme, perché tutto può avere un senso…

Il termine tamashii (in giapponese?) può tradursi come spirito o anima. Esistono bracciali tibetani detti, appunto, tamashii, il cui significato suggerisce l'immagine di gioiello dell'anima. Ma cosa c'entra l'anima coi pigiama? E soprattutto, che ci azzecca questo accostamento con un gruppo di alternative r&b? Assolutamente nulla, e quindi, tutto. I Tamashi Pigiama sono un poker d'assi bergamasco ( Carolina Pasinetti, voce, Tommaso Lando, chitarra, Alex Crocetta, tastiera, basso synth, Luca Bongiovanni, batteria) che, per suo stesso manifesto programmatico, mischia "l'essenza improvvisativa del jazz con elementi dell'hip hop e del soul, non senza incursioni nell'elettronica e afrobeat.