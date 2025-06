Muscolosa schiena di nicholas galitzine sorprende in nuova foto di masters of the universe

Il mondo di Masters of the Universe sta per rinascere con un’immagine sorprendente di Nicholas Galitzine nei panni di He-Man, che cattura l’attenzione dei fan di tutto il mondo. La nuova foto mostra una schiena muscolosa e potente, simbolo della forza dell’eroe leggendario, mentre le anticipazioni sul film aumentano l’attesa per il suo debutto. La produzione promette di portare su schermo un’epica avventura, e i dettagli sul cast e le riprese sono ancora più entusiasmanti.

nuove anticipazioni sul film live-action di Masters of the Universe. Le prime immagini ufficiali del prossimo lungometraggio prodotto da Amazon MGM rivelano un'immagine imponente di He-Man, interpretato dall'attore Nicholas Galitzine. Questa anteprima offre ai fan una prima visione dettagliata del ritorno dell'iconico eroe nel formato live-action, generando grande attesa per l'uscita prevista. la produzione e il cast del film. Le riprese di Masters of the Universe, recentemente concluse, hanno visto la partecipazione di un cast di alto livello. Tra i protagonisti principali spicca Nicholas Galitzine, che interpreta sia Adam che He-Man.

