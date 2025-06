Muore di malaria dopo un viaggio di lavoro in Camerun a processo l'azienda per omicidio colposo

Una tragica vicenda scuote il mondo del lavoro: l’azienda Ocrim spa di Cremona e il suo amministratore delegato sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo e lesioni gravissime, in seguito alla morte di Lorenzo Pagliari, deceduto per malaria dopo un viaggio in Camerun. Un caso che solleva importanti questioni sulla responsabilità aziendale e la sicurezza dei lavoratori all’estero. Continua a leggere e scopri i dettagli di questa drammatica vicenda.

La Ocrim spa di Cremona e il suo amministratore delegato sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo e lesioni gravissime. Dovranno rispondere della morte di Lorenzo Pagliari, deceduto nel 2023 per malaria dopo un viaggio di lavoro in Camerun, e delle lesioni gravissime ai danni di un collega del 38enne, anche lui ammalatosi ma sopravvissuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

