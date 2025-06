Muore a 13 anni annegato nel laghetto artificiale La festa di fine scuola finisce in tragedia

Una giornata di gioia si è improvvisamente trasformata in una tragedia a Marsciano, dove un ragazzo di 13 anni ha perso la vita annegando nel laghetto artificiale durante la festa di fine scuola. Un dramma che scuote tutta la comunità umbra, lasciando un vuoto incolmabile e sollevando ancora una volta il dolore legato a incidenti così improvvisi e devastanti. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa tragica perdita.

Marsciano (Perugia), 16 giugno 2025 – Tragedia in Umbria. Quella che doveva essere una festa per la fine della scuola si è invece trasformata in incubo. Un ragazzo di 13 anni è morto annegato domenica pomeriggio a Marsciano. La tragedia si è consumata in un laghetto artificiale a Pieve Caina. Da quanto si apprende iI minorenne si trovava nella frazione di Marsciano con degli amici per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Ma i compagni lo hanno perso di vista e sono iniziate le ricerche. Purtroppo il 13nne è stato trovato senza vita nel laghetto, profondo circa sette metri. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Todi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 13 anni annegato nel laghetto artificiale. La festa di fine scuola finisce in tragedia

In questa notizia si parla di: fine - anni - annegato - laghetto

“La verità su di lui”. Fine per la coppia vip italiana: lo ha lasciato dopo 27 anni - Una notizia inaspettata scuote il panorama delle coppie vip italiane: dopo 27 anni, la moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona, ha deciso di separarsi.

Lo spettacolare VIDEO dell'orsa F2 sulle Dolomiti di Brenta: "Ha 16 anni: è uno degli esemplari più anziani del Trentino" Vai su Facebook

Muore a 13 anni annegato nel laghetto artificiale. La festa di fine scuola finisce in tragedia; Perugia, ragazzino muore in un laghetto durante una festa per la fine della scuola; Tragedia nel laghetto, 13enne muore annegato.

Muore a 13 anni annegato nel laghetto artificiale. La festa di fine scuola finisce in tragedia - Ennesima tragedia in acqua nel giro di poche ore fra Emilia, Toscana e Umbria. lanazione.it scrive

14enne muore in un laghetto durante festa per fine scuola - Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Lo riporta ansa.it