Multa salva turisti quasi 700 euro da pagare | nuova ordinanza

Capri, perla del Golfo di Napoli, si impegna a tutelare i suoi visitatori con una nuova ordinanza “salva turisti” firmata dal sindaco Paolo Falco. Questa misura vieta pratiche pubblicitarie aggressive che rischiano di compromettere l’esperienza dei turisti, garantendo loro un soggiorno più sereno e piacevole. Una decisione accolta con entusiasmo dalle associazioni dei consumatori, pronta a migliorare la qualità della visita sull’isola. L’obiettivo è creare un ambiente più accogliente e rispettoso per tutti.

Il sindaco di Capri Paolo Falco ha emanato un’ordinanza “salva turisti” per impedire alle attività che hanno in concessione suolo pubblico di attuare pratiche di pubblicità aggressiva in strada nei confronti dei turisti. Una misura attesa da tempo dalle associazioni dei consumatori, che hanno reagito positivamente alla notizia. Capri è uno dei due comuni che si divide l’isola di Capri, nel golfo di Napoli (l’altro è Anacapri). È il più grande dei due e ogni anno ospita sempre più turisti, buona parte dei quali provengono dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti. L’ordinanza del sindaco di Capri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Multa salva turisti, quasi 700 euro da pagare: nuova ordinanza

In questa notizia si parla di: turisti - salva - ordinanza - multa

L’agente “terrore” dei borseggiatori: per due volte, fuori servizio, salva i turisti dai ladri - Salvatore, ispettore della Polizia di Stato del distretto Tor Carbone, si dimostra un autentico eroe.

A #Ornago (Monza Brianza), è stata ufficialmente firmata l’ordinanza comunale che vieta il rilascio di #palloncini in volo. In maniera simbolica. La firma è avvenuta nel corso dell’iniziativa #WePlogging di CEM Ambiente, organizzata da Plastic Free con la colla Vai su Facebook

Multa salva turisti, quasi 700 euro da pagare: nuova ordinanza; In costume da bagno per il centro storico: a Gallipoli è rivolta di residenti e commercianti. Pronte le multe; Venezia, bagnino salva una donna ma viene multato per non aver avvisato la Capitaneria.

A Capri sarà vietato disturbare i turisti per fare pubblicità - Una nuova ordinanza vieta di avvicinarli per vendere attività come escursioni e gite in barca, o per provare a farli entrare nei ristoranti ... Da ilpost.it

Bagnino salva una turista che rischia di annegare, ma la Capitaneria lo multa: ecco perché - La sanzione è stata inflitta per la presunta violazione di un’ordinanza di sicurezza balneare, che impone ai bagnini di segnalare immediatamente situazioni di pericolo. Lo riporta blitzquotidiano.it