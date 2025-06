Mozione sulla Palestina | salta il numero legale maggioranza spaccata

In un Consiglio comunale di Latina segnato da tensioni e divisioni, il mancato numero legale ha impedito ancora una volta di discutere temi cruciali, come il riconoscimento dello Stato della Palestina. La spaccatura tra maggioranza e minoranza mette in discussione il senso stesso del confronto democratico, lasciando irrisolti i problemi che affliggono la nostra comunità e il diritto internazionale. È urgente trovare un nuovo impulso per riprendere il dialogo e affrontare queste sfide con determinazione.

In Consiglio comunale a Latina manca il numero legale e saltano - ancora una volta - le mozioni. Prima tra tutte quella della minoranza per il riconoscimento dello Stato della Palestina. In una seduta-non seduta, iniziata alle 10 con l’approvazione di tre debiti fuori bilancio e subito sospesa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Š Latinatoday.it - Mozione sulla Palestina: salta il numero legale, maggioranza spaccata

