MotoGP Enea Bastianini in Aprilia al posto di Jorge Martin? Mercato impazzito a causa di scenari inattesi

Il mercato della MotoGP è in fermento: con Jorge Martin che potrebbe lasciare Aprilia un anno prima del previsto, la squadra di Noale si trova a dover correre ai ripari. In questa sorprendente svolta, Enea Bastianini si prospetta come una soluzione intrigante e strategica, pronto a riempire il vuoto lasciato dall’iberico. La situazione resta incerta, e tutto dipenderà da come evolveranno gli scenari inattesi...

Se, davvero, Jorge Martin lascerà Aprilia con un anno d'anticipo rispetto al previsto, la Casa di Noale dovrà giocoforza trovare un' alternativa al ventisettenne spagnolo, che si sarebbe promesso a Honda. L'azienda del gruppo Piaggio non aveva certo pianificato di muoversi sul mercato, forte di un accordo biennale con l'iberico, ma la situazione è radicalmente cambiata nelle ultime settimane. In realtà, la partita è ancora tutta da giocare e non è da escludere un' autentica battaglia legale. Dalla Spagna arrivano voci legate al fatto che il manager di Martin abbia proposto ad Aprilia di tornare sui propri passi e rinnovare l'accordo, ma a condizioni economiche ancor più vantaggiose per il suo assistito.

