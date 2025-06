Moscioli stop alla pesca fino al 1mo luglio I professionisti del settore | Rispettiamolo tutti

Ancona e Portonovo si uniscono in un appello collettivo per il rispetto del divieto di pesca dei moscioli fino al 1° luglio 2025. Questa misura, fondamentale per tutelare questa preziosa risorsa, coinvolge non solo i pescatori professionisti autorizzati, ma tutta la comunità. È un gesto di responsabilità che ciascuno può fare per preservare l’equilibrio dell’ecosistema marino e garantire un futuro sostenibile. Rispettiamolo tutti, per il bene delle nostre coste e delle generazioni future.

ANCONA – Moscioli, il divieto di pesca è stato protratto fino al 1mo luglio. Così i pescatori professionisti autorizzati di Ancona e Portonovo ne approfittano per lanciare un accorato appello a tutta la cittadinanza: «Rispettiamo tutti il prolungamento del fermo pesca fino al 1mo luglio 2025».

