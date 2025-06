Mosca a Kiev | Distruggete le armi occidentali per fermare la guerra

Nella complessa cornice del conflitto in Ucraina, la Russia insiste sulla distruzione delle armi occidentali come chiave per un possibile cessate il fuoco. Alexander Grushko, viceministro degli Esteri russo, ha chiarito che tutte le armature devono essere smantellate per avviare una vera pace. Un passo cruciale che potrebbe ridisegnare gli equilibri e aprire nuovi scenari di negoziazione. Scopri di piĂą sulle ultime novitĂ e analisi di questa intricata vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione russa sul cessate il fuoco. La Russia chiederĂ ufficialmente all’Ucraina di distruggere tutte le armi fornite dall’Occidente come condizione fondamentale per arrivare a un cessate il fuoco. Lo ha affermato Alexander Grushko, viceministro degli Esteri russo, in un’intervista rilasciata al quotidiano statale Izvestia. “Tutti gli armamenti devono essere eliminati”, ha sottolineato Grushko, spiegando che le forniture militari a Kiev rappresentano un pericolo anche per la sicurezza degli stessi Paesi occidentali. Secondo il diplomatico, la questione della smilitarizzazione dell’Ucraina potrebbe diventare centrale nel terzo round di negoziati bilaterali previsti a Istanbul entro la fine di giugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mosca a Kiev: “Distruggete le armi occidentali per fermare la guerra”

In questa notizia si parla di: armi - mosca - kiev - distruggete

Ucraina, Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni - L'Unione Europea ha varato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a ostacolare l'uso delle petroliere "fantasma".

Ucraina-Russia, cosa deve fare Kiev per la pace: la nuova richiesta di Putin; Guerra Ucraina Russia, Trump: Se Mosca e Kiev si comportano male ce ne andiamo; Putin: Zelensky illegittimo, possiamo distruggere i centri decisionali a Kiev. La capitale al buio - Kiev piomba nell'oscuritĂ , l'operatore di rete annuncia lunghe interruzioni di corrente.

La colpa degli Usa e le armi di Kiev ad Hamas, la contronarrazione di Mosca sull'attacco contro Israele - ma in realtà avrebbero trasferito armi di fabbricazione occidentale sequestrate in Ucraina all’organizzazione palestinese nel tentativo deliberato di screditare Kiev. Segnala repubblica.it

Mosca, 'colpiti arsenali di armi occidentali in Ucraina' - gli arsenali per lo stoccaggio delle armi occidentali sono stati danneggiati. Si legge su ansa.it