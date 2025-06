Morto Tobias Tappeiner | l' ex promessa del tennis amico e rivale di Sinner aveva 25 anni

Una tragedia sconvolge il mondo dello sport e delle strade: Tobias Tappeiner, ex promessa del tennis e amico di Sinner, ha perso la vita a soli 25 anni in un incidente lungo l'autostrada A22. La sua auto, in contromano, si è scontrata con un veicolo familiare al casello di Bolzano Sud, portando via un giovane talento e lasciando un vuoto incolmabile. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche tra sogni e ambizioni.

Aveva 25 anni ed era un maestro di tennis la vittima dell'incidente avvenuto domenica lungo l'autostrada A22, al casello autostradale di Bolzano Sud. La vittima è Tobias Tappeiner. La sua auto, secondo i primi rilievi, era in contromano e ha centrato quella su cui viaggiava una famiglia. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Morto Tobias Tappeiner: l'ex promessa del tennis, amico e rivale di Sinner, aveva 25 anni

In questa notizia si parla di: tobias - tappeiner - tennis - aveva

