Morto Tobias Tappeiner il tennista aveva 24 anni | da ragazzo fu amico e rivale di Sinner

Una tragica perdita scuote il mondo dello sport: Tobias Tappeiner, ex promessa e attuale maestro di tennis, è morto a soli 24 anni in un incidente stradale drammatico sull'A22. Ricordo di un talento che, da giovane, condivise il campo con Sinner, e che ora lascia un vuoto incolmabile. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di fare attenzione. La comunità piange la scomparsa di un giovane promettente e amatissimo.

L’ex promessa e oggi maestro di tennis Tobias Tappeiner è morto a 24 anni. È lui la vittima dell’incidente avvenuto domenica mattina sull’ A22, all’altezza del casello autostradale di Bolzano Sud. La sua auto, secondo i primi rilievi, viaggiava contromano e ha centrato quella su cui viaggiava una famiglia altoatesina. L’impatto è stato fortissimo, con Tappeiner che è deceduto sul colpo. La Polizia stradale sta indagando per fare chiarezza e sul perché della manovra errata di Tappeiner. Non è ancora chiaro perché abbia imboccato contromano lo svincolo. Tutti gli occupanti dell’altra auto – padre, madre e i tre figli di 8, 11 e 14 anni – sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it