Morto l' operaio travolto dal trattore nell' Aretino

Tragedia in Toscana: un operaio di 47 anni, recentemente cittadino italiano e originario dell’Albania, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore durante un lavoro nei campi a Monterchi (Arezzo). L’incidente, avvenuto venerdì 13 giugno, ha sconvolto la comunità e riaccende i dibattiti sulla sicurezza in agricoltura. La perdita di questa vita giovane ci ricorda quanto siano fondamentali i protocolli di sicurezza in ogni attività lavorativa.

Non ce l’ha fatta il 47enne rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerdì 13 giugno a Monterchi (Arezzo); mentre lavorava nei campi è stato travolto da un trattore. L’uomo, nato in Albania e che di recente aveva acquisito la cittadinanza italiana, è deceduto nella serata di ieri all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto l'operaio travolto dal trattore nell'Aretino

