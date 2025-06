Morto dopo litigio col vicino di casa i risultati dell'autopsia | aveva una cardiopatia di cui non sapeva nulla

Tragedia a Soccher, dove Fabrizio Poncato, 54 anni, ha perso la vita dopo un alterco con il vicino. L'autopsia ha svelato una sconosciuta cardiopatia che potrebbe aver contribuito all'esito fatale. Un dramma che evidenzia quanto siano fondamentali i controlli medici regolari. La vicenda resta sotto approfondimento: continuate a seguirci per gli sviluppi.

Fabrizio Poncato, 54 anni, è morto due giorni fa a Soccher, in provincia di Belluno dopo una lite col vicino di casa: ma l'autopsia condotta dal medico specializzato in anatomia patologica Antonello Cirnelli ha rivelato che la vittima soffriva di una patologia al cuore. Continuano gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - vicino - casa - autopsia

Bomba vicino clinica in California, un morto e 5 feriti - Una deflagrazione fuori da una clinica di fertilità a Palm Springs, California, ha causato un morto e cinque feriti.

Tragedia nella notte Fabrizio Poncato, 54 anni, è morto dopo una violenta lite con un vicino a Soccher. Durante il litigio, l’uomo è caduto e ha battuto la testa. Indagini in corso per chiarire la dinamica: incidente o spinta? Disposta l’autopsia, la comunit Vai su Facebook

Bimbo di 11 anni morto in casa a Salerno: disposta l’autopsia Vai su X

Morto dopo litigio col vicino di casa, i risultati dell'autopsia: aveva una cardiopatia di cui non sapeva nulla; Fabrizio Poncato morto dopo la lite con il vicino: l'autopsia ha rilevato una cardiopatia che il 54enne non sa; Morto dopo una rissa, l’autopsia rivela una malattia cardiaca non diagnosticata.

Morto dopo litigio col vicino di casa, i risultati dell’autopsia: aveva una cardiopatia di cui non sapeva nulla - Fabrizio Poncato, 54 anni, è morto due giorni fa a Soccher, in provincia di Belluno dopo una lite col vicino di casa: ma l'autopsia condotta dal medico ... Segnala fanpage.it

Fabrizio Poncato morto dopo la lite con il vicino: l'autopsia ha rilevato una cardiopatia che il 54enne non sapeva di avere - E probabilmente è stato proprio quel problema al cuore, mai visto e mai neppure segnalato, a costargli la vita. Da ilgazzettino.it