Morto all’ospedale di Siena l’operaio travolto da un trattore mentre lavorava

Una tragedia che scuote la comunità di Monterchi: un operaio di 47 anni, colpito da un trattore mentre lavorava nei campi, ha perso la vita all’ospedale di Siena. La sua scomparsa, avvenuta dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, sottolinea ancora una volta l’importanza delle norme di sicurezza in agricoltura. Un lutto che invita a riflettere sulla fragilità del nostro lavoro quotidiano.

MONTERCHI – Epilogo tragico per il 47enne travolto da un trattore lo scorso venerdì (13 giugno) a Monterchi in provincia di Arezzo mentre lavorava nei campo. È morto ieri sera (15 giugno) all’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena dove era stato ricoverato per i gravi traumi dovuti all’impatto con il mezzo agricolo in località Centena. L’uomo, di origine albanese ma da anni residente nell’Aretino, è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita durati 48 ore. Troppo gravi i traumi all’addome e al bacino. Lutto profondo nella comunità locale: l’operaio era molto conosciuto in paese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it